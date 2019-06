Edese ‘Max Verstappen’ (83) wint NK Scootmobiel: ,,Ik heb niet eens zo'n ding”

Tijd voor iets lekkers tijdens de Edese avondvier­daag­se

15:20 EDE - De avondvierdaagse is een jaarlijks evenement dat ook in Ede nooit lijkt te vervelen. Nog altijd gillen alle kinderen in de Bospoort-tunnel en nog altijd is er een plek waar de scholen de kinderen bevoorraden, ook al nemen ze vaak zelf ook allerlei lekkers mee.