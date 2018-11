Edese politie alert na twee autobranden, vernieling en schuurbrand in Maandereng

EDE - Binnen 48 uur twee autobranden, een afgebrande schuur, een ingegooide autoruit. Bewoners van de Edese wijk Maandereng vragen zich wat angstig af wat er aan de hand is in hun wijk. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten.

Zondagavond rond 23.15 uur vloog een auto in brand aan de Berckheydestraat. In dezelfde straat vloog een baksteen door de ruit van een bestelbus. Later die nacht ontstond brand in een schuurtje bij een woning aan de Hobbemastraat.

Zwartgeblakerd

Dinsdagavond werd een auto in brand gestoken op een parkeerplaats aan de Pieter de Hooghstraat. Twee auto's die er naast stonden, raakten ook beschadigd. Een schutting naast de auto is zwartgeblakerd.

Of er een verband in tussen de incidenten zondag kan de politie nog niet te zeggen. ,,We hebben de dader nog niet te pakken, dus daarom valt dat niet te zeggen. Het zou wel kunnen natuurlijk, omdat het is dezelfde straat in gebeurd. De beide voertuigen hebben niet dezelfde eigenaar’’, zegt een woordvoerder van de politie.

Boos

De eigenaresse van de auto is dinsdagochtend al weer van de ergste schrik bekomen. ,,Ik ben eerder boos. Het is toch jouw bezit waar ze aankomen.’’



De Edese zag dinsdagavond ineens brandweer en politie de straat inkomen. Daarna zagen we rook. Plotseling bedacht ik: ‘daar staat mijn auto’. Helaas was het mis.’’ Het wrak staat er woensdagochtend nog. ,,Ze moesten nog onderzoek doen.’’



Of er een verband is tussen de brand in de Pieter de Hooghstraat en de voorvallen zondag, wordt onderzocht. Ondertussen zegt de politie Ede op de eigen Facebookpagina op zoek te zijn naar een ‘pyromaan’. Dat bleek een vergissing die al snel werd aangepast.