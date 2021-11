Edese raakt woning in Spanje kwijt en krijgt vijftien maanden celstraf voor fraude met uitkering

Sinter­klaas mijdt ook de haven van Rhenen; geen programma op Markt in Veenendaal

RHENEN/ VEENENDAAL - De intocht van Sinterklaas in Rhenen en Veenendaal ziet er anders uit dan de kinderen in die plaatsen gewend zijn. In verband met corona heeft de organisatie in Rhenen besloten om de Sint dit jaar niet in de haven te laten aanmeren. In Veenendaal is het programma op de Markt geschrapt.

