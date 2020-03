Edese schutter mag cel voorlopig niet uit, ook al is zijn rechtszaak uitgesteld vanwege het coronavirus

EDE - Een 22-jarige Edenaar die op 10 juli een 28-jarige man in zijn been schoot op de Soembalaan in Ede, blijft in de cel hoewel zijn rechtszaak is uitgesteld. Zijn advocaat vindt dat zijn cliënt voorlopig vrijgelaten zou moeten worden, maar daar gaat de rechtbank niet in mee.