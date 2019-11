Edese Syriëgangster werkt aan nieuwe start én gaat in beroep tegen veroordeling

Het hoger beroep dient komend voorjaar. Ondertussen heeft Al N. (35) haar straf van 20 maanden cel uitgezeten. Ze is daarna niet in Ede gaan wonen - waar haar twee jonge kinderen bij opa en oma verblijven - maar in Arnhem. Ze doet dit om een nieuwe start te kunnen maken. Ze vertelt dat ze actief meedoet aan een reclasserings- en resocialisatietraject. Zo praat ze elke week met een theoloog over haar geloofsbeleving. Met hulp van de gemeente probeert ze een baan te vinden. Ze hoopt over niet al te lange tijd de zorg voor haar twee kinderen van haar ouders te mogen overnemen.

Koeweit

Al N. is geboren in Koeweit, haar familie komt uit Irak. Het gezin woonde in Ede, van waaruit Senabel en ook haar broer afreisden naar IS-gebied. Haar broer zou daar zijn omgekomen.



Senabel - inmiddels moeder - wilde in januari 2018 terugkeren naar Nederland en is toen meteen opgepakt. Ze ontkent niet in IS-gebied te zijn geweest, maar wel dat ze zich bij IS aansloot. ,,Het leek er in eerste instantie op dat IS onderdrukte mensen in Irak en Syrië kwam helpen”, zei ze tegen de rechtbank.