Edese veehouder mag aantal vleeskalveren meer dan verdubbelen; milieuclub vangt bot bij Raad van State

Wat te doen met de Bergstraat, de belangrij­ke schakel tussen Markt en 5 Mei Plein? ‘Ook hier zijn winkels’

De Bergstraat in Wageningen moet een aantrekkelijke verbinding worden tussen de Markt aan de westzijde van het centrum en de omgeving rond Hotel De Wereld, ofwel het Vrijheidskwartier aan de andere kant van de stad. Hoe dat exact moet gebeuren is nog onderwerp van onderzoek. Belangrijk is het wel, vinden betrokkenen.