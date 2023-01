Edese zusjes van 19 en 22 met neefje (20) op inbrekerspad: ‘Het was een foutje en ik heb er spijt van’

Bezoekers­aan­tal­len musea krabbelen op, maar Kröl­ler-Mül­ler ziet nog weinig toeristen van ver

Na twee coronajaren stijgen de bezoekerscijfers in verschillende musea in de Vallei in 2022 weer. Het oude niveau is nog lang niet overal gehaald. Het Kröller-Müller Museum op Nationaal Park de Hoge Veluwe zit nog maar op de helft van het vroegere bezoekersaantal. Vooral de animo uit het verre buitenland blijft achter.

7 januari