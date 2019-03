Eekhoorntjes waaien uit de boom: ‘Ze begonnen al onderkoeld te raken’

Ze kunnen dan niet in de natuur blijven, zegt Van Bennekom. ,,De moeder liep er wel omheen, maar die gaat ze niet op de grond voeden, dan zijn ze veel te kwetsbaar. En vermoedelijk zitten er in het nest nog een stuk of drie. Ze begonnen al onderkoeld te raken, gelukkig heeft de dierenambulance hen gelijk in de couveuse gezet. Dat is hun redding geweest.’’



De diertjes zijn nu rond de vijf weken, denkt ze. ,,Ze blijven hier tot ze volledig zelfstandig zijn, dan zijn ze ongeveer twaalf weken. Dan zijn de bomen ook zo’n beetje in het blad en zijn ze veilig voor roofdieren.’’ Ze worden dan ergens uitgezet op de Veluwe. ,,Op een plek waar net zulke nestkasten zijn als hier, dat kunnen ze herkennen.’’



Jaarlijks krijgt de eekhoornopvang ongeveer 80 eekhoorns binnen, waarvan het overgrote deel jong is. ,,Ze komen hier omdat ze gewond zijn geraakt door het verkeer, doordat ze uit het nest zijn gevallen door het weer of doordat mensen hun tuinen opknappen en de bomen snoeien.’’