Eén dag plezier op de schaats: waarom is sneeuw eigenlijk zo funest voor ijs?

Ede: Partij door omstreden afvalver­wer­ker Vink in Enka-wijk gestort zand niet vervuild

22 januari EDE - Het zand dat de in opspraak geraakte afvalverwerker Vink leverde voor de Enka-wijk in Ede, is niet vervuild. Dat blijkt volgens de gemeente Ede uit onafhankelijk onderzoek. De bewoners van de 48 percelen in de wijk waar het zand ligt, zijn per brief geïnformeerd over de uitkomst.