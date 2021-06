Een ‘fietstochtje lopen’ of ‘chopperen’: welkom in circus de Veluwe

Af en toe komt iemand na vijf minuten oefenen weer binnen: doe toch maar iets anders. Dikke kans dat de medewerkers van de Veluwe Specialist in Otterlo dan via het zijraam al gezien hebben dat de e-loopfiets of e-chopper inderdaad niet zo jouw ding is, vertelt medewerkster Linda van Gelder. ,,Geeft niks. Dan krijg je wat gewoon wat anders mee.’’



Niemand wil dat opa halverwege de Veluwetocht afstapt (‘Gaan jullie maar gewoon verder!’) en aan een wandeling terug naar Otterlo begint. ,,Het moet wel veilig en leuk blijven. Mensen maken een uitje’’, zegt Arjan de Bruin, marketingmedewerker van de Veluwe Specialist, dat zes vestigingen heeft.



Daarom moedigen ze hun klanten aan om voor ze vertrekken rustig vertrouwd te raken met de gehuurde e-loopfiets, e-chopper, e-mountainbike of (kind-ouder)tandem.