Eén gewonde bij ongeluk op de A30 bij Lunteren: snelweg weer open

Eén nieuwe ziekenhuis­op­na­me in de Vallei; zes coronado­den in een week

4 mei EDE - In de gemeenten van de Vallei is in de afgelopen 24 uur één inwoner uit de gemeente Ede in het ziekenhuis opgenomen vanwege het coronavirus. De RIVM heeft geen nieuwe coronadoden geturfd in de Vallei waardoor deze week in totaal zes inwoners zijn overleden aan het virus.