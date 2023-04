Een leeg huis op Mariëttes verjaardag: die dag keek Nederland op tv naar de Elfstedentocht

indebuurt.nl Uittip: koeien van Landwinkel IJsseloord gaan de wei weer in en jij kan erbij zijn

Misschien heb je het wel eens op indebuurt, tv of YouTube gezien: koeien zijn meestal héél blij als ze na de winter weer naar buiten mogen. Ze rennen, bokken met hun achterste en loeien, het is een vrolijk tafereel. Leuk nieuws voor de koeien van Landwinkel IJsseloord, want zij mogen dit weekend weer de wei in. En jij mag het aanschouwen.