Een nieuw leven in een nieuw huis voor door MS getroffen Arjan; met dank aan trekkertrek

OM eist maximale werkstraf voor trekkerrij­der uit Rhenen na dodelijk ongeval Ederveen

Tegen een 59-jarige Rhenenaar is dinsdag in de rechtbank in Arnhem 240 uur werkstraf en 1 jaar rijontzegging geëist. De Rhenenaar heeft in Ederveen met zijn trekker een verkeersongeluk veroorzaakt waarbij een 42-jarige scooterrijder uit Ede is overleden.

27 juli