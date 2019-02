Een overval met drie tegen één: ‘Zo laf van jullie!’, zegt het slachtoffer tegen de verdachte

ARNHEM/ BENNEKOM – ,,Weet je wel wat je mij hebt aangedaan?”, vroeg het slachtoffer van een overval dinsdag aan een van de vermeende daders die in het verdachtenbankje zat. De overval werd gepleegd in november vorig jaar, op een tabakswinkel in Bennekom. ,,Met drie tegen één. Zo laf van jullie! Jullie wilden even snel geld verdienen. Maar hebben jullie aan mij gedacht?”

De vrouw heeft last van nachtmerries en durft niet meer alleen te werken in de zaak van haar vader. Haar vader, die ernstig ziek is, moet elke dag met haar openen en sluiten.



De 19-jarige jongen uit Lelystad in het verdachtenbankje erkende een van de overvallers te zijn geweest. Hij liet weten het heel erg te vinden voor het slachtoffer en wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar ondanks aandringen van de rechtbank en de officier van justitie wenste hij niets te zeggen over de andere twee daders. Er zijn inmiddels wel twee verdachten aangehouden en de officier meldde dat ze inmiddels hebben bekend. Maar deze verdachte wilde er niets over zeggen.

Angst

Het was vlak voor sluitingstijd toen de drie overvallers de tabakszaak binnenkwamen met bivakmutsen op. Ze riepen om geld en maanden de medewerkster te gaan liggen. Ze gingen ervandoor met sigaretten en geld, de vrouw in angst achterlatend. Getuigen gingen op de fiets achter de overvallers aan. De verdachte uit Lelystad kon worden aangehouden. De andere aanhoudingen volgden later.



De jongen werd na 79 dagen geschorst en woont inmiddels onder toezicht. Maar de officier van justitie vindt het niet voldoende. Hij eiste een gevangenisstraf van anderhalf jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk plus een behandeling en vergoeding van de schade.

'Niet bepaald het brein’