Eerbetoon in film aan verzetshelden Operatie Pegasus: ‘Ze waren onbeschrijfelijk dapper’

‘Ook als je klein bent, kun je mooie dingen doen’

8 januari EDE - De zusjes Elvera (3) en Alyssa (6) uit Ede zamelen lege flessen in om geld op te halen voor Australië. ,,Op het jeugdjournaal zagen we dat er veel bossen in brand staan in dat land”, zegt Alyssa. ,,Met het geld van de flessen kan de brandweer water halen en kunnen de bouwers hout kopen om nieuwe huizen te bouwen. En het is ook voor de dierenverzorgers.”