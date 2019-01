Eerlijke Edenaar die taxibusje ramde: ‘Sorry, ik ben denk ik in slaap gevallen’

Realiseerde hij zich wel dat er een strafzaak tegen hem gaande was? Dat daar gevangenisstraffen, werkstraffen of geldboetes op kunnen staan? Dat het kan zijn dat hij zijn rijbewijs kwijtraakt?



,,Je doet zoiets niet moedwillig. Ik zou niet weten wat een advocaat er anders aan kan maken”, reageerde de Edenaar. Zijn vrouw in de zaal stak haar vinger op. Ze wilde toch wel even buiten de zittingszaal met haar man overleggen.



De verdachte had geen dossier, had geen idee over de verwondingen en of de slachtoffers een schadevergoeding vragen. ‘Is het niet toch verstandiger een advocaat te raadplegen?’, zo vroegen hij en zijn vrouw zich tijdens de korte schorsing af. Om te concluderen dat ze dat wel willen. De rechtbank ging mee in het verzoek en hield de zaak aan. De vrouwen, die gezien de tassen die ze bij zich hadden waren wezen shoppen in Arnhem, knikten begrijpend.



Wordt vervolgd.