Eerst ontsnappen uit een virtuele escape room en dan borrelen: hier in Ede op Enka kan het

Dronken man slaat cafégast halfblind: ‘Verschrik­ke­lijk, had nooit mogen gebeuren’

De Wageninger is eigenlijk helemaal geen agressief persoon. Maar die julidag vorig jaar had hij bij café Premier in Ede al twintig drankjes op toen hij bier over zich heen kreeg. Hij sloeg in het wilde weg naar achteren met een glas in zijn hand en raakte tot zijn schrik iemand in zijn oog.