Eerste Edese bananen geoogst; vezels van de plant in lingerie

Omwonenden willen niet, maar gemeente Ede legt toch twee speelplaat­sen aan

EDE - Kinderen in de omgeving van het Beatrixpark en de Asakkerweg in Ede moeten het vooralsnog zonder speelplaats doen. De gemeente vindt dat ze daar wel recht op hebben en is van plan twee speelplaatsen aan te leggen. Saillant detail: een aantal omwonenden is daar tegen.

13 november