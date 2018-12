Eerste eekhoorns steken veilig A12 over

Op verschillende plekken in Nederland zijn (touw-)bruggen over gemeentelijke of provinciale wegen, die voor eekhoorns zijn aangelegd. Otterlo is een van de plaatsen, waar zo'n eekhoornbrug ligt. Ruim een jaar na de oplevering van de brug in maart 2016 was er nog geen eekhoorn overgestoken. Het is niet duidelijk of er sindsdien al dieren over deze brug zijn gegaan.. Bij de eekhoornbrug in Den Haag is afgelopen jaar ook meerdere keren het gebruik door een boommarter vastgesteld.



De huidige faunaportalen over de A12 zijn de afgelopen jaren continu gemonitord met behulp van camera’s. Dat het enige tijd duurt voordat een faunaportaal over een snelweg door beoogde soorten in gebruik wordt genomen is niet zo vreemd. ,,Het gaat om een grote constructie die zich nog in de omgeving moet ‘nestelen’. Na enige tijd verdwijnen allerlei geurtjes die verstorend kunnen werken en daarnaast heeft de vegetatie rondom passages tijd nodig om te ontwikkelen, zodat voldoende dekking en geleiding naar de voorziening ontstaat’’, aldus Dijkstra. ,,Wel maken boommarters inmiddels gebruik van verschillende onderdoorgangen van de A12 tussen Arnhem en Ede.’’