Eerste fase bouw nieuwe woningen in Hulakker mag doorgaan van de rechter, paardeneigenaar vangt bot

Met interactieve kaart en video Dit is er te doen tijdens het Airborne­week­end, dropping Ginkelse Heide live bij De Gelderlan­der

September is Airbornemaand in Arnhem, Ede en Oosterbeek. Ook dit weekend staan er herdenkingen gepland. Dat gebeurt onder andere met een dropping boven de Ginkelse Heide bij Ede. Op zondag is de jaarlijkse herdenking op het Airborne War Cemetary in Oosterbeek.

16 september