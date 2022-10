Eerste uitbraak vogelgriep in Lunteren sinds 18 augustus, 55.000 leghennen geruimd

Zeventig heksen op motoren trekken bekijks op Edes industrie­ter­rein

Omstanders keken wel even vreemd op, zaterdagochtend op de parkeerplaats van een grote motorzaak aan de Galvanistraat in Ede. Circa zeventig in Halloweensferen opgepimpte motoren zorgden voor een vrolijke stoet, die even later vertrok voor een 140 kilometer lange tocht door Gelderland. Met een toepasselijk eindpunt: pannenkoekenhuis De Heksendans in Berg en Dal, nabij Nijmegen.

10 oktober