Eerste woningen in Ede aangesloten op een koudenet: koud water door leidingen van vloerverwarming

,,De bedoeling is dat we straks meer woningen op deze manier gaan koelen, omdat we steeds vaker te maken zullen hebben met warme ‘s zomers’’, zegt de woordvoerder van Warmtebedrijf Ede. Die onderneming die bijna 20.000 woningen en bedrijfspanden in Ede van warmte voorziet, wil in de toekomst niet alleen warmte aanbieden maar ook koelte. ,,Door middel van een extra leiding naast de warmteleiding’’, legt de woordvoerder uit.