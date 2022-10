Eervolle onderscheiding voor Edese-Somalische Zeynab Mohamed

Mohamed is een bekend gezicht in Ede. Ze staat volgens Verhulst bekend als een bruggenbouwer tussen de Somalische gemeenschap en de Nederlandse maatschappij. ,,Al twintig jaar staat ze Somalische vluchtelingen bij die nieuw zijn in Ede. Ze spreekt beide talen en is altijd bereid te helpen”, aldus de burgemeester.



,,Ze staat nabestaanden bij na een overlijden en organiseert bruiloften. Zo is Mohamed uitgegroeid tot de sleutelfiguur tussen de Somalische gemeenschap en het Nederlandse systeem.”

Voorzitter Somalische vereniging

Sinds 2016 is Mohamed voorzitter van de Somalische vereniging in Ede. De vereniging houdt wekelijks een bijeenkomst voor Somalische vrouwen in het Kernhuis. In samenwerking met Werkgroep Wereldvrouwen organiseert ze daarnaast inspiratieavonden, zet ze zich in voor internationale Vrouwendag en de Week van de Opvoeding.

Met het aanbieden van naaicursussen weet ze een moeilijk bereikbare doelgroep aan te spreken voor wie deze activiteiten van grote meerwaarde zijn.

Studiecentrum

In samenwerking met het Kernhuis is Mohamed in 2016 gestart met huiswerkbegeleiding voor jongeren. Zij was tot 2021 mentor voor scholieren en hielp hen gedurende hun hele schooltijd bij economie en wiskunde. Ze zorgt dat het centrum goed loopt en is verantwoordelijk voor het aandragen en enthousiasmeren van nieuwe kinderen uit haar achterban.

Daarnaast is zij mantelzorger voor haar doofstomme broer.

Jan Hilgerspenning

De Jan Hilgerspenning is een gemeentelijke onderscheiding. De penning staat voor je dromen najagen en nooit opgeven. De ontvanger van de penning draagt een waardevolle bijdrage aan de Edese samenleving. De burgemeester van Ede kent de penning toe.