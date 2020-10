Eigenaren van vakantiehuisjes na 52 jaar verdreven: ‘Zo’n plekje krijg ik nooit meer terug’

Ze lopen niet meer zo gemakkelijk. Voorzichtig beweegt een ouder stel over het gras bij een chalet op Landgoed de Scheleberg in Lunteren. ,,Ons chalet kan niet verplaatst worden, dus we krijgen een andere. We moeten hier weg. Ik ben er niet blij mee. We staan hier al 52 jaar. Maar ja, je hebt weinig in te brengen.’’