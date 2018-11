Einde Expeditie voor Bennekomse Stijn Fransen

Expeditie JansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema’s terug op Expeditie Robinson. Deze donderdag was het einde expeditie voor Stijn Fransen uit Bennekom.

Wat viel er op?

De brieven voor de kandidaten van hun dierbaren: traditioneel een tranentrekker. Ook nu hield niemand het droog. Zelf dacht ik: wat is nou drie weken? ,,Veel”, vertelde Carlos Platier, de Robinson-winnaar van vorig jaar, mij laatst. ,,Iedereen kan een paar dagen, week of langer weg zijn, maar tegenwoordig bestaat er altijd de mogelijkheid om even contact te hebben. Dat heb je daar niet. Op het eiland zit je afgesloten van alles en iedereen. Als je dan zo’n brief krijgt, heeft dat een enorme impact. Ik had ook niet verwacht dat ik vorig jaar zo vol schoot.” Ook nu braken ze stuk voor stuk, de kandidaten van wie veel ouders of geliefden in de pen waren geklommen. En in huize Jansen zag ik in het hoekje van de bank ook puberdochter even slikken.

Wat zagen we in de proef?

Wat? Wie! Steven Brunswijk won zowel de immuniteitsproef (katapult schieten) als de proef op winnaarseiland. De Brabander koos daarvoor niet Loiza, maar Robin als tegenstander en dat was moedig, want het was een pittige krachtmeting. Loiza was dan geen partij geweest, zelfs Robin kwam niet in de buurt. Het was sowieso de aflevering van Steven. Hij liet Stijn geloven op Dominique te stemmen, maar knikkerde –samen met bondgenoten Jan, Laurie, Gregory, - Stijn zelf uit Robinson. ,,De game is on”, roept Brunswijk al weken. Het doet een tikkeltje geforceerd aan, maar oké, is er toch nog eentje die reuring veroorzaakt.

Hoe is het met de honger?

Ik zie dat gezicht van Niels Gomperts vorig jaar nog voor me. Honger had-ie, moe was-ie en chagrijnig keek hij. Zijn ogen lagen ver weg in de kassen. Hier zat een Crusoë die aan het lijden was. Ik had hem de finale gegund. Ik kan me vergissen, maar ik heb het idee dat de kandidaten vorig jaar meer te verduren hadden. In deze Expeditie heb ik nog maar weinig getekende ‘survivals’ kunnen ontdekken. Alleen boer Jan ziet er lekker verwilderd uit met dat pluizige haar, die volle baard en de groeven in het gezicht. Maar toen ik Stijn vanavond over het strand zag lopen -gebruind, in bikini, haartjes op orde- dacht ik heel even dat zij de hoofdrol speelde in een nieuwe Bounty-reclame. Heeft zij soms stiekem een spiegel naar het eiland mee gesneakt? Waar was de honger te zien? Het lijden en strijden?

Hoe erg was het gekonkel?

Stijn was dus het slachtoffer van het gekonkel. Eigenlijk zoals verwacht, want die aanval was vorige week al ingezet. Wederom dus geen spetterende aflevering. Ik ben benieuwd of er nog wel spektakel gaat komen richting de finale. De echte ‘characters’ zijn verdwenen. Deze editie schreeuwt om een Soundos of Roeland. Aan wie moeten we ons ergeren?

Favorieten voor de finale in huize Jansen zijn Loiza en Nienke, vrouwen die je er zelfs in een mannenvoetbalkleedkamer bij kunt hebben. Geen zeikwijven, maar stoere chicks. Die laten zien waarvoor ze zijn gekomen: om te overleven en te winnen.

Quote van de week

‘Ik ben twee keer schutterskoning van Dijkershoek geweest’

Desondanks slaagde boer Jan er niet in de katapult-proef te winnen.

