Eindelijk een bouwer voor nieuw station Ede-Wageningen

Dat is een kleine tien jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. In de eerste plannen had het nieuwe intercitystation al in 2015 gereed hebben moeten zijn. Problemen rond de financiering en bij de aanbesteding zorgden voor een fikse vertraging. Zo was er in 2018 geen enkele bouwer te vinden die binnen de daarvoor beschikbare 81 miljoen euro (exclusief btw) aan de slag wilde gaan. Om welk bedrag het nu gaat, is geheim.