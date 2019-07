Eindelijk veilig van de glijbaan in Ede

,,Gelukkig ben ik niet door de glijbaan geweest toen die net open was. Ik vond het vandaag op zich best prima. Je loopt niet vast, er gaat voldoende water doorheen. En er waren helemaal geen pijnlijke momenten, waar iedereen het over had. Of ik nerveus was? Nee hoor, als het veilig is geloof ik het wel. We waren al van plan om vandaag naar De Peppel te gaan, toen we lazen dat de glijbaan vandaag openging, was dat extra mooi. Maar ook zonder glijbaan is het hier lekker afkoelen.’’