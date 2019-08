Elektronisch toezicht, therapie en geen celstraf voor Edenaar die zeker tien branden aanstak

Dat bepaalde de rechtbank gisteren. Ze legde de man vijftien maanden cel op waarvan 429 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De Edenaar bracht het onvoorwaardelijke deel al door in voorarrest. Hij blijft onder elektronisch toezicht en moet een behandeling ondergaan.



Ede werd vanaf begin juli vorig jaar opgeschrikt door tientallen branden. In totaal waren het er 31, tot de verdachte op 5 september werd aangehouden. Toen hield het op. Het waren geen grote branden, maar ze werden wel steeds gevaarlijker. Het begon met brandstichtingen in afvalcontainers en eindigde ermee dat hij probeerde een schaftkeet in brand te steken, waar een gastank in zat. Dat had een ontploffing kunnen veroorzaken, aldus de rechtbank. Ook neemt ze het de man kwalijk dat hij bermbranden stichtte in een zeer droge periode. “Het had zich gemakkelijk kunnen uitbreiden.”