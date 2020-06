Emotionele herdenking voor in Ede gedode Shelley (22): ,,Ze is toegetakeld als een beest in het slachthuis”

,,Mijn enige dochter is overleden, mijn leven is voor goed verwoest”, vertelde de moeder van Shelley hevig geëmotioneerd. ,,Ze kwam door messteken om het leven.” Shelley's moeder schreeuwt de woorden bijna, zo veel rauwe emotie is in haar stem te horen. Bekijk de emotionele toespraak van de moeder van Shelly in de video van Ede Stad.

Door veel messteken omgebracht

,,Ze is op een onwaardige manier van het leven beroofd”, zei de moeder. ,,We hebben in een hel geleefd, we hadden sinds dinsdagavond zoveel vragen. Pas zaterdag kregen we antwoorden. Ik wil zelf naar buiten komen met wat er is gebeurd. (...) Shelley is door messteken om het leven gebracht, en meer dan mijn vingers en tenen samen. (...) Ze is toegetakeld als een beest in een slachthuis.”



De politie en het openbaar ministerie verdenken de 23-jarige vriend van het doden van de jonge vrouw. De rechtbank verlengde zijn voorarrest vrijdag met twee weken. Twee broers uit Ede en Wageningen die aanvankelijk als verdachten werden aangehouden, zijn donderdag al vrijgelaten.