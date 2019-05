Enorme wietkwekerij met 2.000 planten opgerold in Otterlo: ‘Hier zit een bende achter’

De politie kwam de kwekerij op het spoor door een anonieme tip, zegt Van den Berg. ,,Veel zaken wezen er op dat hier een wietkwekerij was. Het pand werd ook al langer genoemd. Toen we het pand binnen gingen, bleken de vermoedens inderdaad te kloppen.”



Drie auto’s zijn in beslag genomen, net als enkele kleinere voertuigen, zoals een quad.



,,Dat doen we om te voorkomen dat misdaad loont. Als de kwekerij al lang in bedrijf is, betekent dat ook dat de verdachten er veel illegale inkomsten uit hebben gehad. Dat geld willen we terug vorderen. Door deze spullen nu in beslag te nemen, is al een deel van hun financiële voordeel weg. Mogelijk wordt er ook nog beslag op de woning gelegd.”