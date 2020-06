EOD doet onderzoek naar mogelijk explosief in Proosdijpark in Ede

Edese vluchtelin­gen beklimmen langste trap van Nederland voor goed doel

19 juni EDE - Een Edes zaalvoetbalteam, bestaand uit Eritrese en Ethiopische vluchtelingen, gaat zaterdag de langste trap van Nederland beklimmen voor hulp aan mensen in crisisgebieden. Dat gaan ze doen in het Limburgse Landgraaf. ,,We weten hoe het is om vluchteling te zijn. Daarom willen we voor andere vluchtelingen de trap oplopen.’’