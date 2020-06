EOD zoekt explosieven en vindt benzine in verdachte auto bij recreatiepark Otterlo

Rechercheurs die het voertuig onderzochten vertrouwden het niet en schakelden de EOD in. Die oordeelde dat er geen explosiegevaar was.



Rond 15.15 uur werd het terrein vrijgegeven. De auto wordt in beslag genomen en meegenomen. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor.



Het voertuig, dat gezocht werd in een lopend politieonderzoek, werd donderdagochtend bij Voorthuizen gezien en later in Otterlo aangetroffen.



,,Tijdens het onderzoek vonden we spullen in de auto, mogelijk gaat het om explosieven’’, zei een woordvoerder van de politie eerder vandaag. Ook de brandweer was op de parkeerplaats aanwezig.