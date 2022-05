Erik vervangt glas in lood in kerken: ‘Het is mooi, ambachtelijk werk’

Glasatelier Friso uit Ede herstelt deze week de zes gotische glas-in-loodramen van de historische Hervormde kerk in Valburg. Bewust is voor een warme periode gekozen. Dan is het lood zachter en eenvoudiger te bewerken, is de uitleg van glazenier Erik van Velthuizen.

,,Rond de 20 graden, zonnetje erbij, mooier kan het eigenlijk niet.” Kerkramen herstellen blijft ambachtelijk werk, zijn bedrijf is erin gespecialiseerd. ,,Wij hebben onlangs in de Koepelkerk in Renswoude 46 panelen vervangen, ook aan de Hervormde kerk in Lunteren doen we alle reparaties met glas.”

,,Bij een klus als in Valburg werken we loodprofielen iets open”, zegt de inwoner van Elst (Utrecht). Vervolgens zetten we het nieuwe stukje glas erin, iets kleiner dan het oorspronkelijke. Anders krijg je het nooit passend. Dat is millimeterwerk.”

Vandalisme en schoonmaakwerkzaamheden

Van de 2500 ruitjes in het Rijksmonument zijn er 120 vervangen. De kapotte of gescheurde ruiten, veroorzaakt door vandalisme en schoonmaakwerkzaamheden, zorgen voor waterschade aan de binnenzijde van de kerk. De antieke ruitjes worden ingeruild voor met de mond geblazen glas uit Duitsland.

,,We hebben allerlei kleuren op voorraad, maar voor glas in lood voor kerken moet je vaak echt op zoek bij gespecialiseerde leveranciers. Dat is ook weer een uitdaging. Het nieuwe glas moet wel passen in het geheel.”