Ernstig bedreigde mensen krijgen noodknop van politie

Niet meer alleen dankzij de Koffieluit­jes

24 november EDE - Sinds ‘Koffieluitjes’ voelen veel ouderen uit de Indische buurt in Ede zich minder eenzaam. Het geheim: maandelijks samen een bakje koffie doen, een spelletjesochtend en een uitje. Natasja van den Brink bedacht het simpele maar succesvolle concept zes jaar geleden. Inmiddels is ze zover om Stichting Koffieluitjes verder uit te rollen over Ede.