Ernstig gewonde wielrenner bij Deelen mogelijk aangereden

De oplettende burger heeft politie heeft gebeld, die een onderzoek is gestart. In eerste instantie werd gedacht dat de wielrenner was uitgegleden over een wildrooster, maar de politie denkt dat de man mogelijk is aangereden door iemand die daarna niet is gestopt.



De wielrenner ligt nog steeds met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. De politie heeft de man nog niet kunnen spreken en is daarom op zoek naar getuigen van het ongeval, of mensen die informatie hebben die het onderzoek kunnen helpen.