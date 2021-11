Ernstig ongeluk in Lunteren: oudere man op fiets aangereden door auto

Recordaan­tal botsingen met wilde zwijnen op Veluwe (en deze dagen moet je extra oppassen)

De afgelopen maand zijn op de Veluwe 121 wilde zwijnen aangereden. Dat is een record. In de afgelopen twintig jaar kwam het aantal botsingen met wilde zwijnen in oktober nooit boven de honderd. Deskundigen verwachten ook de komende tijd veel aanrijdingen met zwijnen, reeën en herten.

2 november