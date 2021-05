Ernstig ongeval op A30 bij Ede door spookrijder; auto slaat over de kop, snelweg dicht

Nieuwe verdachte aangehou­den in moordzaak Djordy Latumahina

27 mei AMSTERDAM - De politie heeft in Spanje een nieuwe verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de vergismoord op de in Ede geboren en in Barneveld opgegroeide Djordy Latumahina. Het gaat om Noureddine H. (40). Hij zou de moord mede hebben uitgelokt.