Eropuit! 5 x dit kan je doen tijdens Pasen in Ede

Stadsbrink in Wageningen gaat een week dicht

De Stadsbrink in Wageningen gaat van maandag 17 tot en met 26 april dicht voor gemotoriseerd verkeer. De verkeersader door het midden van de stad krijgt onder meer een nieuwe asfaltlaag. Aannemer NTP heeft in overleg met de gemeente besloten om alleen in de avond en nacht te werken. De afsluiting is dagelijks van 19.00 tot 05.00 uur.