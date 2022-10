Erwin, die op school niet mee kon komen, levert nu planten in heel Nederland: ‘Luikjes gingen open in mijn hersenen’

‘Hé, manwijf!’ Ronnart (24) uit Ede werd jarenlang gepest om zijn borstgroei

EDE - Pesterijen, mishandelingen, fysieke malheur. De jeugd van Ronnart Lourens vind je niet terug in een sprookjesboek. ,,Het was verschrikkelijk”, zegt de 24-jarige Edenaar zelf over zijn jongere jaren. Nu hij langzaamaan volwassen wordt, is hij vastberaden een nare periode in zijn leven af te sluiten. Maar daarvoor moet er iets wijken. Zijn borsten.

