Eva, Ilona en Anne zijn 24/7 aan bed gekluisterd, hun laatste strohalm is een Spaanse dokter: ‘De euthanasieverklaring ligt al klaar’

,,Als kind lag ik al vaak in het ziekenhuis. Ik ben de eerste pannenkoek, die mislukt altijd. Mijn zusje is de tweede, die is goed gelukt.’’



Ze wist al lang: er zit iets niet goed in mijn hoofd. ,,Ik had het gevoel dat ik langzaam doodging.’’ Al zoekend naar een diagnose stuitte ze op een blog van een (inmiddels) lotgenoot. ,,Ik las een paar woorden en wist meteen wat ik had.’’



Instabiele wervels

De door CCI/AAI instabiele en bewegende bovenste wervels zorgen voor ernstige klachten in nek, schouders en rug. ,,Met een hand kan ik niet meer zo veel.’’



Maar er is veel meer. Darmproblemen, overgevoeligheid voor licht en geluid, oorsuizen, bloedarmoede, maagslijmvliesontsteking, een middenrifbreuk, brandend maagzuur, artrose, psoriasis, vitiligo en astma, Van Dijk heeft het allemaal. Door blaasproblemen heeft ze sinds kort een katheter. ,,Het is een volle bingokaart.’’