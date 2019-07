Ex-hulpverlener Hoenderloo Groep vrijgesproken van mensenhandel, wel cel voor fraude

De Hoenderloo Groep heeft ook een opvanglocatie in Deelen, ten noorden van Arnhem en Ede.



De rechtbank in Arnhem vindt niet bewezen dat de pedagogisch medewerker drie jonge kwetsbare en beperkte vrouwen in de prostitutie heeft geworven of gedwongen tussen maart 2015 en juni 2017.



De manier van werken leek niet ongebruikelijk in de wereld van zelfstandig sekswerkers, en ook was de verdeling van het geld niet ongebruikelijk, gezien wat de verdachte voor de drie vrouwen regelde: vervoer, onderdak, advertenties, en dat alles zonder bewijs voor dwang.