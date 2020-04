Explosie aan coronaboetes in Ede: jongeren lappen regels aan hun laars

Geen ongeval of misdrijf: mountainbi­ker stierf natuurlij­ke dood in Edes bos

15 april EDE - De overleden mountainbiker die dinsdagmiddag in Ede werd gevonden in het bos aan de Verlengde Arnhemseweg, is niet door een misdrijf of een ongeval om het leven gekomen. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak.