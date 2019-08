Expositieruimte over Helene Kröller-Müller in Frisokazerne in Ede

EDE - Het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe wil de banden met Ede versterken. Dat kan over enkele jaren vanuit de Frisokazerne waar een expositieruimte komt over Helene Kröller-Müller.

De Frisokazerne, gelegen op de kazerneterreinen dicht bij station Ede-Wageningen, wordt voor de helft gebruikt door Akoesticum. Het nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater deelt het historische pand nu nog met enkele kleinere bedrijven op het gebied van food.

Dat gaat veranderen. De bedrijfjes vertrekken en er komt een expositieruimte. Of zoals wethouder Hester Veltman het noemt ‘een hoogwaardige museale expositieruimte’. Het is de bedoeling dat in deze ruimte het verhaal wordt verteld van Helene Kröller-Müller.

Betekenis Helene Kröller-Müller

,,We willen er laten zien wat de betekenis is van Helene Kröller-Müller voor deze gemeente en de regio’’, aldus Veltman. ,,En misschien wel van het hele land op het gebied van kunst en cultuur.’’ Het Kröller-Müller Museum heeft op haar site een uitgebreide tijdlijn van het leven van Helene. Die wordt volgens de wethouder veel bekeken en de mensen lezen er veel op. ,,Het Kröller-Müller Museum wil ook de banden met Ede en omgeving versterken. Dus zo hebben we elkaar gevonden.’’

Bezoekers moeten niet direct verwachten dat er in de nieuwe expositieruimte straks schilderijen van Van Gogh of Gauguin komen te hangen. ,,Dat wordt veel te duur, want dan heb je ook te maken met bijvoorbeeld een strenge bewaking en dat kost klauwen vol geld.’’

Open in de loop van 2022