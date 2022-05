Extra editie van Kunstfestival voor Kinderen in het Mooi Leven Huis Bennekom

Jo-Anne Paul uit Canada doet Otterlo aan, de plek waar haar vader Edmour in 1945 tegen de Duitsers vocht

Aan haar ketting hangt een zilveren sieraad. Een esdoornblad, het symbool van Canada. „Daarin zit as van mijn pa, op deze manier is hij na 77 jaar weer even terug in Otterlo”, vertelt Jo-Anne Paul, dochter van Edmour L’Arrivee.

6 mei