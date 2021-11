Extreemrechts én extreemlinks demonstreren in Harskamp, NVU-voorman: ‘We willen dat Afghanen zo snel mogelijk vertrekken’

Afghaanse noodopvang Harskamp toch niet dicht: ‘Uiterlijk 1 december iedereen vertrokken’

HARSKAMP - De honderden Afghaanse evacués die nu in de noodopvang in Harskamp verblijven, gaan deze maand in etappes naar andere opvanglocaties. Daarmee blijft de opvang niet tot uiterlijk eind oktober open, zoals eerder gezegd.

1 november