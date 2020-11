‘Extreme stap’ bakker in coronatijd: ‘We vallen zo in ieder geval op’

Amerikaan­se rivier­kreeft vormt plaag in Edese vijver: ‘Het zijn net konijnen’

8:56 EDE - De rode of Amerikaanse rivierkreeften vormen een plaag in de vijver in het Proosdijpark in Ede. Van deze ongewenste exoot leven er honderden. En dat worden er volgens Peter Dorlas, voorzitter van de Edese hengelsportvereniging Voor Ons Plezier, alleen maar meer. ,,Deze kreeften zijn net konijnen. Ze planten zich snel voort.’’