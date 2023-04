Familie doet gekke ontdekking, ineens zwemt er een bever van 17 kilo in de tuinvijver: ‘Een heel bijzondere klant’

Over een paar jaar is aantal bevers wéér verdubbeld: ‘We moeten leren leven met dit dier’

De bever is bezig met een indrukwekkende opmars in Nederland en dat is niet alleen goed nieuws. De beschermde dieren ondergraven dijken en spoortaluds, zorgen voor wateroverlast en knagen aan bomen naast fietspaden. De kosten voor maatregelen stijgen explosief.