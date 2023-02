Fanfare Kunst na Arbeid gaat door als Muziekcentrum Lunteren: ‘Historie is mooi, onze toekomst belangrijker’

Voorzichtig worden de contouren van het eigen Muziekcentrum Lunteren zichtbaar langs de rondweg. Voor Jantine Neutel (41), sinds drie jaar voorzitter van het plaatselijke muziekkorps, voelt dat als ‘bijzonder’.

,,We zijn er bijna twintig jaar mee bezig. Nu komt het van de grond”, zegt ze. ,,Als de spanten zijn geplaatst, krijgt het echt iets van een gebouw. Dat het wordt neergezet door bouwbedrijf Klomp is mooi. Dankzij de inzet en volharding van Hans Klomp en zijn vader Herman – intussen overleden – is het gelukt.”

Het zal best even wennen zijn. Onder de noemer Muziekcentrum Lunteren zullen de blazers en slagwerkers van Kunst na Arbeid – opgericht in 1907 en het oudste korps in de gemeente Ede – hun optredens verzorgen. In totaal spelen er 110 muzikanten in de verschillende orkesten.

Begrip in wijde omtrek

,,Kunst na Arbeid is een begrip in de wijde omtrek”, zegt de geboren Ederveense. ,,We hebben op talloze concoursen titels veroverd op het hoogste niveau. Ik verwacht niet dat iedereen in Lunteren direct omschakelt. In de volksmond zal nog vaak de naam Kunst na Arbeid worden gebruikt. Is ook niet erg.”

,,Veel mensen met een sterk KNA-dna, zoals wij ze vaak noemen, snappen de weg die wij met de komst van ons nieuwe Muziekcentrum inslaan. Dat heeft ons ook gesterkt bij het uitvoeren van de plannen. De historie is mooi, onze toekomst belangrijker.”

Uit jasje gegroeid

Al vele tientallen jaren is de voormalige dorpsvilla Euterpe het karakteristieke verenigingsgebouw. Gelegen aan de Dorpsstraat, niet ver van de Oude Kerk. ,,Ooit hebben wij een legaat ontvangen. Euterpe is lang ons thuis geweest, maar we zijn al vele jaren uit ons jasje gegroeid”, erkent Neutel. ,,Het beperkt ons op allerlei fronten. We kunnen er nauwelijks materiaal opslaan, voor muzieklessen is het matig geschikt en we moesten voor concerten altijd uitwijken naar het vroegere congrescentrum De Werelt of Ut Sporthuus.”

In de wijk De Haverkamp, naast de enkele jaren geleden gebouwde Bethelkerk, verrijst het Muziekcentrum Lunteren. Het moet volgens planning in oktober worden opgeleverd. ,,Vervolgens zullen we er met zelfwerkzaamheid ons eigen thuis van maken. We kijken ernaar uit. De repetitieruimte voor onze orkesten kan worden omgebouwd tot een concertzaal met circa driehonderd zitplaatsen. Je kunt de ruimte ook verhuren.”

Aanbod verder uitbreiden

De voorzitter, zelf slagwerker in het fanfareorkest, ziet veel voordelen van een verenigingsgebouw met meer faciliteiten. ,,De akoestiek is straks goed. We krijgen meerdere zalen, zodat we veel gemakkelijker de lessen kunnen geven. Aan onze jonge blazers en slagwerkers, maar ik sluit niet uit dat het aanbod in de toekomst verder wordt uitgebreid.”

Hoe precies is nog onderwerp van gesprek. In Euterpe werden in het verleden bijvoorbeeld pianolessen gegeven. ,,Een man huurde daarvoor de ruimte. In het Muziekcentrum zou dat goed kunnen, net als gitaarlessen. Lunteren is een dorp met ruim 15.000 inwoners. Vroeger ging je voetballen, op de gymclub of bij de muziek. Nu zijn het aanbod en de interesses veelzijdiger. Wij willen daar een actieve rol in spelen.”

Scholenproject op basisscholen

Met het scholenproject op basisscholen in Lunteren timmert KNA aan de weg. Vorige maand gaven liefst 120 leerlingen een slotconcert in de sporthal. ,,Samen met onze jeugdleden. Dat is altijd een happening. Nu zijn we zo’n twee dagen bezig om de hal om te bouwen, de sportvloer wordt bijvoorbeeld volledig afgedekt. Alles moet er daarna ook weer uit. Straks kan dat eenvoudiger in ons eigen pand.”

Met de verkoop van Euterpe en de grond erachter, waar appartementen worden gebouwd, kan de vereniging de bouw van de fonkelnieuwe accommodatie bekostigen. ,,We zullen de komende tijd nog wel verschillende acties op poten zetten om het nieuwe gebouw mooi aan te kleden.”

Neutel verklapt dat er in het pand langs de rondweg straks ruimte is voor het roemruchte verleden van de vereniging. Dat zou kunnen met een fotogalerij. ,,Een geschiedenis van bijna 120 jaar poets je niet weg. Daar zijn we hartstikke trots op. Zonder verleden geen toekomst. Deze stap maken als vereniging is hard nodig, om zo onze plannen voor de komende tientallen jaren uit te stippelen.”

