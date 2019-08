Faunabeheer wil meer zwijnen afschieten op Veluwe om schade te voorkomen

EDE - De Faunabeheereenheid Gelderland wil in het voorjaar minder wilde zwijnen op de Veluwe. De voorjaarsstand moet vanaf volgend jaar met twee- tot vierhonderd dieren worden verlaagd tot 1.100 zwijnen. Het doel: later in het jaar minder overlast en schade in de dorpen.

,,Tweehonderd zwijnen minder lijkt niet veel, maar het haalt de overlast op de piekmomenten er af”, stelt Erik Koffeman, secretaris van de Faunabeheereenheid. Hij verwijst naar de zomerperiode, waarin ruim vijfduizend zwijnen in de Veluwse bossen leven. ,,Stel dat er honderd vrouwelijke dieren extra worden geschoten. Zij krijgen gemiddeld zes jongen. Dat scheelt in de zomer toch zes- tot achthonderd zwijnen.”

Zwijnentrek

Koffeman merkt dat er meer wilde zwijnen op de Veluwe lopen. Volgens hem heeft dat te maken met het relatief goede voedselaanbod in de laatste jaren. Hoe meer er te eten is, hoe beter het zwijn zich voortplant. Als in de loop van het jaar het voedsel in de bossen minder wordt, gaan de zwijnen trekken en zoeken ze naar eten in landbouwgebieden en dorpen. Het zorgt voor schade aan gewassen en tuinen en gevaarlijke situaties op wegen.

Quote We wachten tot een jaar met minder voedsel om de populatie in één klap terug te brengen Erik Koffeman, Faunabeheereenheid Gelderland

Het huidige beheersplan voor de Veluwe loopt eind september af. Het nieuwe plan moet nog door de provincie Gelderland worden goedgekeurd. Volgens Koffeman is het niet de bedoeling om, mits goedkeuring, per direct extra zwijnen af te schieten. ,,We wachten tot een jaar met minder voedsel om de populatie in één klap terug te brengen naar het streefaantal van 1.100 zwijnen.” Jagen op het zwijn mag van juli tot en met januari.

Schadeclaims

In de laatste vijf jaar is de getaxeerde schade door zwijnen gestegen van 20.000 euro naar 130.000 euro, met een verdubbeling in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het bureau Bij12, dat namens provincies de schadeclaims ontvangt, beoordeelt en afhandelt.

Het aantal aanvragen bleef in die periode stabiel rond de vijftien. Conclusies kunnen er niet aan worden verbonden, stelt woordvoerder Christian Jansen: ,,Er hoeft namelijk maar één dossier te zijn met een flinke schadepost in een bepaald jaar om het gemiddelde op te drijven.”