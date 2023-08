Festival in Edese Stingerbol daagt bezoekers uit na te denken over voedsel: ‘Zonder met een vingertje te wijzen’

Er zit overal muziek in zonovergo­ten Vlegeldag: ‘Feestje vieren gaat op een dag als vandaag net iets gemakkelij­ker’

De Vlegeldag, daar zit muziek in. Vraag het maar aan Ryso Jochemsen (26), die mocht zingen in zijn geboortedorp Bennekom. Of aan de Wageningse Evelien van de Craats (75). Zij kreeg kippenvel bij het optreden van het shantykoor uit Ede.